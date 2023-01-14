Воздушная тревога вновь объявлена на большей части территории Украины

С утра администрация Киева заявила о ракетной атаке Вооружённых сил Российской Федерации по объектам критической важности Украины. Мэр города Виталий Кличко заявлял о взрывах в Днепровском районе. Ракетные обломки упали на нежилые здания.

Днём 14 января на большей части Украины объявлена воздушная тревога. Об этом докладывают средства массовой информации. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждает о ракетной опасности в области.

Ранее стратегическая авиация России выпустила ракеты издалека, которые приближаются к Украине. Зафиксировано время пуска и подлёта.