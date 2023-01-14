В Киеве после взрыва поднимается столб дыма в районе центрального вокзала

В Киеве после объявления третьей за день воздушной тревоги поднимается столб дыма в районе центрального вокзала. Видео появилось в соцсетях.

Сообщается и об отключении света в столице Украины.

После взрыва также был зафиксирован столб дыма в Днепропетровске.

В Харькове остановилось метро и пропал свет в большинстве районов города.

Как заявил спикер ВСУ Юрий Игнат, удары наносятся "Искандерами" или иранскими баллистическими ракетами, если их всё-таки смогла закупить Россия.

Добавим, Минобороны РФ пока официально сегодняшние удары никак не комментировало.