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В Киеве после взрыва поднимается столб дыма в районе центрального вокзала

Силовые структуры

В Киеве после объявления третьей за день воздушной тревоги поднимается столб дыма в районе центрального вокзала. Видео появилось в соцсетях.

Сообщается и об отключении света в столице Украины.

После взрыва также был зафиксирован столб дыма в Днепропетровске.

В Харькове остановилось метро и пропал свет в большинстве районов города.

Как заявил спикер ВСУ Юрий Игнат, удары наносятся "Искандерами" или иранскими баллистическими ракетами, если их всё-таки смогла закупить Россия.

Добавим, Минобороны РФ пока официально сегодняшние удары никак не комментировало.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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