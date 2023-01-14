Утренний удар по Киеву был нанесён ракетами, которые летели по баллистической траектории. Об этом сообщил спикер воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
Он объяснил, что сигнал воздушной тревоги пришёл с запозданием, поскольку не хватало радиолокационных данных.
"Баллистика недоступна, чтобы мы её обнаруживали и сбивали", — заявил Игнат.
По его словам, ракеты летели с Северного направления, со стороны Белоруссии. То есть это могли быть "Искандеры" или иранские ракеты, если их всё-таки закупила РФ, предположил он.
Главы украинских регионов заявляли, что в небо в данный момент подняты несколько стратегических бомбардировщиков России Ту-95. Неясно, нанесут ли они удар, за их положением ведётся наблюдение, добавил спикер ВСУ.
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