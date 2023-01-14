Спикер ВСУ Игнат: удар по Киеву был нанесён баллистическими ракетами, недоступными для ПВО

Утренний удар по Киеву был нанесён ракетами, которые летели по баллистической траектории. Об этом сообщил спикер воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Он объяснил, что сигнал воздушной тревоги пришёл с запозданием, поскольку не хватало радиолокационных данных.

"Баллистика недоступна, чтобы мы её обнаруживали и сбивали", — заявил Игнат.

По его словам, ракеты летели с Северного направления, со стороны Белоруссии. То есть это могли быть "Искандеры" или иранские ракеты, если их всё-таки закупила РФ, предположил он.

Главы украинских регионов заявляли, что в небо в данный момент подняты несколько стратегических бомбардировщиков России Ту-95. Неясно, нанесут ли они удар, за их положением ведётся наблюдение, добавил спикер ВСУ.