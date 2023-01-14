Зеленский назвал количество сбитых ракет и попросил у Запада наступательное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём вечернем видеообращении о том, что во время сегодняшней массированной ракетной атаки было сбито более 20 из более 30 выпущенных ракет. Если верить его словам, то как минимум 10 ракет успешно поразили цели.

Также Зеленский обратился к политическим лидерам, "которые сомневаются" в необходимости передачи Украине наступательного оружия.

Он упомянул разговор с британским премьером Риши Сунаком, в котором обсуждались "важные вещи" обороны, пообещав сообщить подробности позже.

Глава киевского режима добавил, что это существенно, и как раз то, что нужно Украине.

По мнению Зеленского, аналогичные решения будут приняты и другими партнёрами Киева.