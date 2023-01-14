Арестович заявил, что по Украине наносится масштабный удар

Советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние ракетные удары по Украине. Он написал в своих соцсетях, что удар наносится "масштабный" и призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Также представитель киевского режима напомнил о том, чтобы граждане не выкладывали результаты попаданий и работу ПВО.

Сегодня взрывы звучат в субботу на Украине с самого утра. В Киеве воздушная тревога была объявлена третий раз за день. Также появились сообщения, что в Одессе поражён склад боеприпасов. В Харькове было остановлено метро.