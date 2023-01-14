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Арестович заявил, что летевшую над Днепропетровском ракету сбила ПВО Украины

Силовые структуры

Ракета, которая летела над Днепропетровском, была сбита украинской системой противовоздушной обороны. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, ракета взорвалась, когда упала на подъезд жилого дома.

"Её сбили. Она упала на подъезд. Но… Как бы… Она взорвалась, когда упала", — объяснил Арестович в беседе с Марком Фейгиным*.

В результате, из 33 российских ракет украинские ПВО сбили 21, отметил он.

В Днепропетровске из-за взрыва частично обрушился жилой многоэтажный дом. Руководство киевского режима сразу же обвинило в этом российскую сторону.

*включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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