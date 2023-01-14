В Днепропетровске в результате работы ПВО ВСУ разрушен жилой дом

После страшного взрыва в Днепропетровске разрушен жилой дом.

По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны украинской армии.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Пишем не с пропагандистскими целями, чаще всего такие удары ракет происходят при попытках криворуких ПВОшников сбить ракету над жилыми домами", — сообщает издание.

Киевские власти заявили, что ранены 15 человек. Погибших нет, отметили военкоры.