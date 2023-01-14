После страшного взрыва в Днепропетровске разрушен жилой дом.
По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны украинской армии.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Пишем не с пропагандистскими целями, чаще всего такие удары ракет происходят при попытках криворуких ПВОшников сбить ракету над жилыми домами", — сообщает издание.
Киевские власти заявили, что ранены 15 человек. Погибших нет, отметили военкоры.
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В Киеве снова прогремели взрывы.