Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400

Массированный удар по Киеву 14 января наносился с зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 или С-400. Такое заявление сделал спикер командования Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Он признал, что существует угроза удара по столице таким оружием.

"Они летят с большого расстояния и попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они применили по Киеву", — заявил представитель ВСУ.

Ранее Игнат предполагал, что удары могли наносится либо баллистической ракетой "Искандер", либо с С-300 или С-400.

Оба типа ракет украинская система ПВО сбивать практически не может, заключил военный.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что целью удара, который был нанесён в субботу были система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики.