Al Jazeera: ВСУ из последних сил держатся за окраины Соледара

Украинские войска из последних сил держатся за окраины Соледара. Такой главный вывод сделали журналисты телеканала Al Jazeera в репортаже с линии фронта.

Английская редакция арабского канала рассказывает, что город фактически потерян, однако признаков общего отхода украинцев репортёры не увидели.

По их словам, есть даже движение машин из тыла сторону фронта. Правда, этих машин немного, добавили они.

Телеканал показал работу парамедиков, которые эвакуируют раненых боевиков ВСУ.

"Битва в западных пригородах продолжается. С Соледаром ещё не все решено", — такими словами заканчивается репортаж.

Он появился в эфире сегодня утром, то есть, снят он мог быть, предположительно, в середине дня вчера.