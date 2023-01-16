Системы противовоздушной обороны сбили у Севастополя беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, "нейтрализовать" БПЛА удалось над морем.
"Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — сообщил губернатор.
С какой стороны запустили беспилотник и что могло стать его целью, Развожаев не уточнил.
Ранее власти города сообщали об атаке БПЛА на Рождество. По дрону оперативно отработали ПВО.
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