Глава Севастополя: системы ПВО сбили над морем БПЛА

Системы противовоздушной обороны сбили у Севастополя беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, "нейтрализовать" БПЛА удалось над морем.

"Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — сообщил губернатор.

С какой стороны запустили беспилотник и что могло стать его целью, Развожаев не уточнил.

Ранее власти города сообщали об атаке БПЛА на Рождество. По дрону оперативно отработали ПВО.