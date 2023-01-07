Силы ПВО на Рождество сбили беспилотник над Севастополем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 7 января, сбили беспилотник над Севастополем, следует из заявления губернатора Михаила Развожаева.

По его словам, инцидент произошёл над Северным молом. Он также отметил, что дрон был запущен, несмотря на празднование Рождества.

"Даже святой праздник, Рождество, для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-герой", — подчеркнул Развожаев.

4 января системы ПВО сбили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над морем в районе аэропорта Бельбек. Как пояснил губернатор Севастополя, жертв и пострадавших в результате ЧП нет, все службы продолжают работать в штатном режиме.