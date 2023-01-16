Военный ВС РФ с позывным Суетолог заявил, что бойцы ВСУ "приползли и сдались в плен"

Российские войска продолжают активные действия в зоне спецоперации. Экипажи танков Т-72 при выполнении боевых задач уничтожают огневые точки и опорные пункты противника. Военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков рассказал о работе русских бойцов.

Он отметил, что военнослужащие адаптировались к боевой технике зимой. ВС РФ прорывают линии обороны ВСУ. Танкисты признались, что вести боевые действия стало легче благодаря промерзанию земли. Военный с позывным Суетолог рассказал, что за прошедшую неделю десять солдат ВСУ сдались в плен ради спасения жизни.

"Приползли, сначала подползали, думали, что они идут в наступление, а, оказывается, они просто руки вверх подняли и пошли сдаваться к нашим", — делится солдат.