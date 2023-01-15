Ерин заявил о подготовке ВС РФ к контрнаступлению на Запорожском направлении

Союзные войска продолжают специальную военную операцию. Российская армия готовится к контрнаступлению на Запорожском направлении. Такое заявление сделал руководитель объединённого пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

"Сейчас отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создаёт минные заграждения", — говорит Ерин.

Он подчеркнул усиление российской группировки на Запорожском направлении в целом, что может говорить о подготовке к отражению предполагаемой атаки ВСУ для дальнейшего перехода в контрнаступление.

Ерин сообщает о сложной обстановке на данном участке фронта. ВС РФ не совершают активных действий, но продолжают обстрелы ВСУ.