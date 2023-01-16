Народная милиция ДНР: ВСУ в панике покинули Соледар, бросив оружие и боеприпасы

Вооружённые силы Украины (ВСУ), покидая Соледар в состоянии паники, оставили в городе оружие и снаряды. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По информации ведомства, на участках, где разворачивались боевые действия, эксперты обнаружили оборудование производства НАТО. Отмечается, что на территории Соледара по-прежнему находится огромное количество повреждённой и уничтоженной украинской техники.

"Всё это было брошено националистами, в панике убегавшими из города", — пояснили в Народной милиции.

12 января российские войска установили контроль над Соледаром. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ. Освобождение города позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артёмовске, уточнили представители ведомства.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что иностранные наёмники использовали мобилизованных украинцев в качестве пушечного мяса в Соледаре.