Аналитики ISW заявили о решительных стратегических действиях России на Украине

Эксперты американского института изучения военных конфликтов заявили, что российская армия намерена провести серьёзную операцию на Украине в 2023 году.

"Кремль готовится к проведению решительных стратегических действий в ближайшие шесть месяцев", — отмечается в сводке ISW.

Аналитики подчеркнули, что Москва приступила к радикальному расширению вооружённых сил, сформировывая новые дивизии. Также российская оборонно-промышленная база начала активную работу, отметили в США.

Кроме того, назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск в зоне СВО говорит о серьёзных намерениях России, считают эксперты. По их мнению, ВС РФ начнут масштабное наступление в Луганской области, а в Запорожье и Херсоне войска займутся обороной.