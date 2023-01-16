Губернатор Развожаев сообщил о 10 сбитых БПЛА над Севастополем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки Вооружённых сил Украины по Севастополю российские системы ПВО сбили 10 вражеских беспилотников.

"Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. В городе всё спокойно", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Развожаев сказал, что Киев выдал безуспешную атаку по Севастополю за "очередное достижение" ВСУ.