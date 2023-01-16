Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки Вооружённых сил Украины по Севастополю российские системы ПВО сбили 10 вражеских беспилотников.
"Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. В городе всё спокойно", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Развожаев сказал, что Киев выдал безуспешную атаку по Севастополю за "очередное достижение" ВСУ.
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