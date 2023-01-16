Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
GT: сговор Зеленского с Байденом против России сыграл на руку Путину
Аналитик Коротченко заявил о невозможности перехвата российской торпеды "Посейдон"
16 января в Херсоне прогремела серия взрывов
Суконкин заявил, что ВСУ ждут проблемы после получения танков Challenger 2 и Leopard
Times: Россия начнёт атаку на Украину с разных направлений весной 2023 года
Сын Кати Жужи Алекс госпитализирован в больницу Дубая с рваной травмой головы
В театре "Модерн" покажут "Кладбище понтов"
Гундаров заявил об опасности для НАТО атомного подводного дрона "Посейдон" РФ
Военкор Линин заявил о появлении польских солдат в зоне СВО на Украине

Губернатор Развожаев сообщил о 10 сбитых БПЛА над Севастополем

Силовые структуры

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки Вооружённых сил Украины по Севастополю российские системы ПВО сбили 10 вражеских беспилотников.

"Итог сегодняшней вражеской атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. В городе всё спокойно", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Развожаев сказал, что Киев выдал безуспешную атаку по Севастополю за "очередное достижение" ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре

Алексей Арестович высказался о причинах разрушения жилого дома в Днепре после ракетного удара.

Арестович сравнил падение ракеты ПВО в Польше и разрушение дома в Днепре
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Пленным солдатам ВСУ показали вечеринки украинских олигархов в Куршевеле: "Жесть просто!"
Зарубин показал, как Зеленский насмехался над словами Путина о Минских соглашениях
Офицер спецназа "Троя": при зачистке Соледара находят прячущихся по чердакам бойцов ВСУ
ВТО наступила на горло импортозамещению Сергей Лебедев Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО Любовь Степушова Сотрудничество с Турцией очень важно для крохотной Сербии Михаил Плисюк
Генерал Милли: США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления
Спикер ВВСУ Игнат: удар по Киеву 14 января наносился с ЗРК С-300 или С-400
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Россиянка Линникова выбыла из борьбы за корону "Мисс Вселенная"
Последние материалы
Times: Россия начнёт атаку на Украину с разных направлений весной 2023 года
Сын Кати Жужи Алекс госпитализирован в больницу Дубая с рваной травмой головы
В театре "Модерн" покажут "Кладбище понтов"
Гундаров заявил об опасности для НАТО атомного подводного дрона "Посейдон" РФ
Военкор Линин заявил о появлении польских солдат в зоне СВО на Украине
Балицкий заверил, что в Запорожской области не трогают людей, ждущих возвращения Украины
Times: обучающая солдат ВСУ ЧВК "Моцарт" страдает от "отсутствия гармонии"
Астрологи: Мужчины-Водолеи непредсказуемы, умны, но при этом ненадёжны
Читатели "Гуаньча" раскритиковали генсека НАТО Столтенберга за обвинения в адрес РФ
Bloomberg: россияне побили рекорд по покупке недвижимости в Дубае в 2022 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников