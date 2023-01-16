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Атака дронов ВСУ на Севастополь: число сбитых над морем БПЛА достигло семи

Силовые структуры

В понедельник, 16 января, средства противовоздушной обороны (ПВО) Севастополя и Черноморского флота сбили над морем уже семь украинских дронов, следует из заявления губернатора Михаила Развожаева.

Атака дронов ВСУ на Севастополь: число сбитых над морем БПЛА достигло семи

По его словам, разрушений в городе и акватории в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не зафиксировано.

"Подчёркиваю: всё беспилотники сбиты над морем", — уточнил Развожаев.

Как пояснил губернатор, киевский режим выдаёт безуспешную атаку в качестве "очередного достижения" Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом он добавил, что в Севастополе не было взрывов, обстановка в городе остаётся спокойной.

Сотрудники всех оперативных служб работают в режиме повышенной готовности, заключил Развожаев.

Ранее он сообщил о трёх сбитых БПЛА над морем, добавив, что средства ПВО России продолжают отражать атаку противника.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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