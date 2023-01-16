Подоляк: вторжение в Россию не входит в планы Зеленского

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вторжение украинских военных на российскую территорию в планы Владимира Зеленского не входит. Об этом представитель киевского режима рассказал в интервью изданию Republic.

Он объяснил бессмысленность захода в Российскую Федерацию тем, что Киев не сможет контролировать потребности "местного населения".

У украинской стороны просто не будет такого объёма ресурсов, уточнил политик.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что ВСУ могут вторгнуться на территорию РФ, если появится такая необходимость.