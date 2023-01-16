Немецкие танки Leopard 2 украинский лидер Владимир Зеленский собирается просить не у Германии, а у Канады. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской газете The Globe and Mail.
Для этого, по мнению представителя киевского режима, президент Украины задействует связи с главой этой страны Джастином Трюдо.
"Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжёлые танки [Leopard 2]", — заявил Подоляк.
Он также добавил, что ожидает необходимого для этого разрешения от властей Германии.
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