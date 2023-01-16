Wargonzo показал тела убитых боевиков ВСУ на дороге к Соледару

Подтверждения того, насколько жаркими были бои за Соледар, можно увидеть уже на подъезде к городу. Об этом рассказал в своём репортаже корреспондент проекта wargonzo Руслан Хакиев, который побывал в освобождённом Соледаре.

Журналист отметил, что увидел печальную, но вполне закономерную картину: трупы бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ), которые отказались сдаться.

Они сейчас аккуратно сложены вдоль дороги, но российские военные по возможности стараются их эвакуировать, добавил военкор.

Бои здесь были жаркие, плотность огня была очень высокой, что видно по выжженной лесополосе, заключил репортёр.