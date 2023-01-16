По распоряжению киевских властей отведены украинские подразделения, находившиеся на запорожском участке фронта. О передислокации ВСУ проинформировал глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Режим Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Рогов уточнил, что на запорожском направлении по-прежнему находятся некоторые элитные части ВСУ, нацгвардии, иностранных наёмников, а также представители теробороны.
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