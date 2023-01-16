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Рогов: по приказу Зеленского отведена часть украинских войск с Запорожского участка фронта

Силовые структуры

По распоряжению киевских властей отведены украинские подразделения, находившиеся на запорожском участке фронта. О передислокации ВСУ проинформировал глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Режим Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов уточнил, что на запорожском направлении по-прежнему находятся некоторые элитные части ВСУ, нацгвардии, иностранных наёмников, а также представители теробороны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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