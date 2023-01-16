В подконтрольном ВСУ Запорожье при ракетном ударе поражён промышленный объект

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье в ночь на 16 января при ракетном ударе повреждён объект промышленной инфраструктуры.

Как сообщает "Русская Весна", предприятие выведено из строя. Отмечается, что на месте прилёта снаряда началось сильное возгорание.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил информацию о ночной атаке на часть региона, которая остаётся под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"В Запорожье ночное зарево. По предварительным данным, целями прилётов были используемые боевиками ВСУ объекты промышленной инфраструктуры", — отметил чиновник.

Он добавил, что речь идёт о предприятиях, расположенных в населённом пункте Запорожье и ближайшем пригороде.