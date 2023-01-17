Times of India: Россия способна ответить на поставки танков Украине "ужасным" образом

Урегулировать конфликт между Россией и Украиной новые поставки вооружений Киеву не позволят. Наоборот, они способны спровоцировать Москву на самый ужасный ответ для Запада. Об этом пишет издание Times of India.

По мнению автора статьи, никому, кроме американского военно-промышленного комплекса (ВПК), продолжение боевых действий не выгодно, а эскалация чревата страшными последствиями.

Конфликт не закончится ничем хорошим, если целью его будет унизить президента России Владимира Путина, считает автор публикации.

США рискуют получить "ужасный" ответ со стороны Кремля в ответ на поставки танков и, таким образом, только эскалировать конфликт, заключает газета.