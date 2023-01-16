Польские военные выступили против отправки Украине танков Leopard: 14 экипажей подали в отставку

В польских соцсетях распространилось видео, автор которого говорит, что военные Польши выступают против передачи Киеву танков Leopard, так как это планируется сделать вместе с польскими экипажами.

Военный отметил, что Польша таким образом официально стала бы участником конфликта на Украине.

Поляки заявили, что воевать на стороне киевского режима не будут, а в знак протеста в отставку подали сразу 14 экипажей.

Так, попытка польских властей угодить Украине обернулась настоящим бунтом, заключил в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что первые западные танки будут поставлены Киеву вместе с иностранными экипажами.