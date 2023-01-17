Офицер группы "Викинг": нацбатальонов Украины нет на передовой, они изводят гражданских

Представителей нацбатальонов Украины нет на передовых позициях, ведь они остаются в тылу, терроризируя мирных жителей. Об этом заявил командир российской группы "Викинг" Западного военного округа (ЗВО).

В интервью РИА Новости он назвал националистические батальоны "сбродом". По его словам, это самая "отмороженная" команда.

"У нас нацбатальонов на передке нет. Они сидят в тылу, "кошмарят" местное население", — отметил офицер.

Как пояснил военнослужащий, украинцы, состоящие в таких батальонах, не являются воинами. Все их подвиги заканчиваются в интернете, уточнил командир группы "Викинг".

Ранее офицер сообщил, что киевский режим выставляет российских бойцов "глупыми" для привлечения на свою сторону большого количества иностранных наёмников.