Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил штаб российской группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал Шойгу о текущей ситуации на участках боевых действий. Отмечается, что министр также поговорил с командующими объединениями и соединениями, которые задействованы в выполнении задач спецоперации на различных её направлениях.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне проведения СВО", — подтвердили в профильном ведомстве.

Глава Минобороны вручил награды российским бойцам, проявившим мужество и самоотверженность во время боёв.

Ранее Шойгу назначил начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой российских войск. Одним из его заместителей стал генерал Сергей Суровикин.