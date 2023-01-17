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Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации

Силовые структуры

Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил штаб российской группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации

Как сообщили в пресс-службе ведомства, командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал Шойгу о текущей ситуации на участках боевых действий. Отмечается, что министр также поговорил с командующими объединениями и соединениями, которые задействованы в выполнении задач спецоперации на различных её направлениях.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне проведения СВО", — подтвердили в профильном ведомстве.

Глава Минобороны вручил награды российским бойцам, проявившим мужество и самоотверженность во время боёв.

Ранее Шойгу назначил начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой российских войск. Одним из его заместителей стал генерал Сергей Суровикин.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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