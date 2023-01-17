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Кимаковский: ВСУ не могут маневрировать резервами под Артёмовском после взятия ВС РФ Соледара

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли способность маневрировать своими резервами на Артёмовском направлении после взятия российскими войсками Соледара. Об этом рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live" советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он также заявил, что военные России ведут тактическое окружение Артёмовска Бахмута).

Добавим, сегодня штаб теробороны ДНР подтвердил полное освобождение Соледара.

Вчера также поступала информация об оставлении ВСУ населённого пункта Клещеевка под Артёмовском. Об этом сообщил чешский наёмник с позывным "Хонза".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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