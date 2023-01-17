Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линни фронта Донбасса. Военный эксперт, полковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв проинформировали об очередном успехе русской армии.
Сообщается, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили боевика французского иностранного легиона Евгения Кулика. Он был ликвидирован на территории Донбасса.
Ранее полковник Киселёв информировал об уничтожении сооснователя "Легиона Свободы" ВСУ Андрея Ботнара ВС РФ в боях под Кременной.
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