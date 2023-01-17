Полковник Киселёв: сооснователь "Легиона Свободы" ВСУ Андрей Ботнар уничтожен ВС РФ в боях под Кременной

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военный эксперт, полковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв проинформировали об очередном успехе российской армии.

Андрей Ботнар, член партии ВО "Свобода"

Войска Вооружённых сил РФ под Кременной уничтожили судимого за убийство члена националистической партии ВО "Свобода" Андрея Ботнара. Он был одним из основателей "Легиона Свободы". Участвовал в боевых действиях в составе 95 одшбр ВСУ. Воевал в рядах украинской армии с 2014 года.

Ранее сообщалось, что замкомандира спецназа "Дозор" ВСУ Юрий Юрчик уничтожен в боях в Соледаре.