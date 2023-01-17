Швыткин заявил, что наступление ВС РФ будет идти до полного разгрома ВСУ

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, Россия начнёт масштабное наступление 24 февраля 2023 года.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова Данилова и подчеркнул, что наступательные действия никак не связаны с приближением годовщины специальной военной операции (СВО). Он отметил, что наступление зависит от оперативной обстановки на фронте, а не от какой-либо даты.

"Очевидно, что мы ведём наступательные действия напряжённо, как положено в боевом уставе. И будем дальше это делать до полного разгрома", — сказал Швыткин в беседе с НСН.