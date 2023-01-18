Читатели wPolityce призвали Моравецкого не втягивать Польшу в "опасную игру" на Украине

Польский премьер Матеуш Моравецкий должен заняться внутренними проблемами страны вместо помощи Киеву. Об этом заявили читатели портала wPolityce.

Они раскритиковали Моравецкого за высказывание о том, что поражение украинской армии может спровоцировать Третью мировую войну. Пользователи назвали премьер-министра Польши "безумцем".

"Прекрати втягивать нас в эту опасную игру", — написал один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Они потребовали, чтобы Варшава изменила подход к украинскому конфликту и остановила поставки тяжёлой техники, в том числе танков.

Кроме того, подписчики напомнили Моравецкому, что он был избран премьером Польши, а не Украины.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил о передаче Киеву практически всех запасов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun, которые находились на вооружении армии страны.