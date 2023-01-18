Шурыгин: армия Украины вынуждена сдвинуть линию обороны в Донбассе

После оставления Соледара Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в тяжёлом положении. Об этом заявил военспец Владислав Шурыгин.

По его словам, киевский режим столкнулся с большими потерями и разрушением центрального узла обороны. Как пояснил эксперт, такие проблемы ухудшают состояние солдат ВСУ.

"Украинское командование будет сейчас затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны", — отметил Шурыгин в интервью "Известиям".

Он также добавил, что у ВСУ остались резервы лишь для последней попытки нанесения контрудара. В нынешнем положении украинские войска либо решатся на атаку, либо отойдут на линию Константиновка — Дружковка — Краматорск, уточнил специалист.

При этом эксперт подчеркнул: армия Украины уже не контролирует всю широту линии боевого соприкосновения.

Ранее Шурыгин сообщил, что ВСУ могут вновь попытаться перехватить боевую инициативу в апреле-июне 2023 года.