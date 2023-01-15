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Шурыгин: ВСУ снова попытаются перехватить инициативу в апреле-июне

Силовые структуры

Армии России нужно разрабатывать новое высокоточное оружие и наращивать резервы, так как в конце весны-начале лета вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться перехватить инициативу. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин: ВСУ снова попытаются перехватить инициативу в апреле-июне

Боевые действия на Украине показали, что только прямое попадание снаряда может поразить защищённый объект, отметил он. Поэтому требуется разрабатывать боеприпасы повышенной точности для артиллерии.

Также следует продолжать формировать резервы, считает аналитик.

"Конечно, не в тех объёмах, как прошедшая мобилизация, но необходимо продолжать наращивание численности нашей боевой группировки, с учётом, что в апреле-июне ВСУ снова попытаются перехватить инициативу на фронте", — заключил он.

Ранее экс-депутат Рады Кива предсказал весеннее наступление украинской армии на Крым.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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