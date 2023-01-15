Шурыгин: ВСУ снова попытаются перехватить инициативу в апреле-июне

Армии России нужно разрабатывать новое высокоточное оружие и наращивать резервы, так как в конце весны-начале лета вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться перехватить инициативу. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Боевые действия на Украине показали, что только прямое попадание снаряда может поразить защищённый объект, отметил он. Поэтому требуется разрабатывать боеприпасы повышенной точности для артиллерии.

Также следует продолжать формировать резервы, считает аналитик.

"Конечно, не в тех объёмах, как прошедшая мобилизация, но необходимо продолжать наращивание численности нашей боевой группировки, с учётом, что в апреле-июне ВСУ снова попытаются перехватить инициативу на фронте", — заключил он.

Ранее экс-депутат Рады Кива предсказал весеннее наступление украинской армии на Крым.