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Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать

Силовые структуры

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала дать киевскому режиму любое оружие, которое он может использовать. 

Об этом сообщает телеканал RT.

По словам европейской чиновницы, ЕС уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Незалежной на 18 миллиардов евро.

А тем временем, Вашингтон на американской базе Форт-Силл начал обучать боевиков ВСУ работе с ЗРК Patriot.

Отмечается, что подготовку сейчас проходят около ста националистов. В штат Оклахома они прибыли 16 января. На данный момент это единственная группа всушников, отправленных на несколько месяцев для тренировки на Patriot.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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