Войска ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ под Сумами и Черниговом

После поражения украинских войск в Соледаре ВС РФ продолжили уничтожать позиции противника на других участках фронта. Русская армия ликвидирует склады с боеприпасами, командные пункты, живую силу и технику ВСУ, пишет "Военное обозрение".

За прошедшую ночь российские подразделения активно уничтожали ВСУ практически на всех направлениях в зоне спецоперации. ВС РФ поразили позиции противника в Николаевке (Черниговская область), Новодмитровке, Искривщине и Атинском на Сумщине.

В Харьковской области русские войска ударили по объектам ВСУ в Волчанске, Стрелечьей, Землянках и Огурцово. Кроме этого, поражены военные объекты, техника и личный состав украинской армии в Червоногригоровке и Марганце, а также Щербаках, Степовом, Темировке и Каменском.