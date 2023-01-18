Опубликованы видеокадры сброса гранаты ВС РФ с дрона на окоп ВСУ на Авдеевском направлении

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине., уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Сети опубликовано видео, на котором ВС РФ сбрасывают гранату Ф-1 на окоп Вооружённых сил Украины (ВСУ).

На кадрах, размещённых "Известиями", видно, как боеприпас точно поражает траншею противника. После падения гранаты происходит её разрыв внутри окопа. Событие произошло на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что военные полка спецназа "Ахмат" взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.