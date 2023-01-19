Военный журналист Александр Сладков предложил отреагировать на намёки США о том, что Украине пора задуматься всерьёз об ударах по Крыму.
В качестве одного из доводов американцы приводят снижение опасности применения Россией тактического ядерного оружия, отметил военкор.
"А почему им вдруг так показалось? Почему мы уговариваем Запад и Киев поверить нам, что мы, Россия, мол, не думаем о применении ЯО. Почему температуру конфликта всегда повышает Запад, — от поставок бронежилетов до завоза джавелинов, от предоставления "Хаймарсов" до выделения танков и бронемашин", — задался вопросом репортёр в своём Telegram-канале.
Он также предложил и России повысить градус, напомнив о ядерном оружии.
По его мнению, нужно заставить команду Владимира Зеленского "чесать затылки до дерматита" только от одной мысли о "фениталякомедии".
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.