Сладков: России пора напомнить о ядерном оружии, заставив Зеленского "чесать затылок до дерматита"

Военный журналист Александр Сладков предложил отреагировать на намёки США о том, что Украине пора задуматься всерьёз об ударах по Крыму.

В качестве одного из доводов американцы приводят снижение опасности применения Россией тактического ядерного оружия, отметил военкор.

"А почему им вдруг так показалось? Почему мы уговариваем Запад и Киев поверить нам, что мы, Россия, мол, не думаем о применении ЯО. Почему температуру конфликта всегда повышает Запад, — от поставок бронежилетов до завоза джавелинов, от предоставления "Хаймарсов" до выделения танков и бронемашин", — задался вопросом репортёр в своём Telegram-канале.

Он также предложил и России повысить градус, напомнив о ядерном оружии.

По его мнению, нужно заставить команду Владимира Зеленского "чесать затылки до дерматита" только от одной мысли о "фениталякомедии".