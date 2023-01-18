Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что запрет бороды является элементарным требованием воинской дисциплины.

Он подчеркнул, что основная задача каждого солдата состоит в умении грамотно вести боевые действия. Однако даже в случае интенсивных боёв военнослужащий может уделить 20 минут на свой внешний вид.

"На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата", — объяснил запрет на бороды генерал Соболев в беседе с РБК.

Личные гаджеты также запрещены в армии, поскольку они могут сделать солдата потенциальной целью для противника, указал генерал.