Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что запрет бороды является элементарным требованием воинской дисциплины.
Он подчеркнул, что основная задача каждого солдата состоит в умении грамотно вести боевые действия. Однако даже в случае интенсивных боёв военнослужащий может уделить 20 минут на свой внешний вид.
"На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата", — объяснил запрет на бороды генерал Соболев в беседе с РБК.
Личные гаджеты также запрещены в армии, поскольку они могут сделать солдата потенциальной целью для противника, указал генерал.
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