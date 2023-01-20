Боеприпасы и бронемашины: Пентагон обнародовал перечень нового пакета военной помощи Украине
Запад в очередной раз подготовил для Киева новый пакет военной помощи. На сайте Пентагона опубликован список вооружения, которое США готовы отправить на Украину.
Так, среди боеприпасов и ракет значатся следующие позиции:
- Боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS;
- 20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- порядка 600 155-мм высокоточных снарядов M982 Excalibur;
- 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 11 800 120-мм минометных мин;
- дополнительные боеприпасы к HIMARS;
- дополнительные ракеты AGM-88 HARM;
- около 2 000 противотанковых ракет;
- свыше 3 000 000 патронов к стрелковому оружию;
- противопехотные мины M18 Claymore.
Список боевой техники, которую Пентагон готов передать Киеву, выглядит следующим образом:
- 59 БМП M2 Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм;
- 90 БТР Stryker с 20 минными катками;
- 53 бронеавтомобиля MRAP;
- 350 бронеавтомобилей HMMWV;
- 12 транспортно-заряжающих машин;
- 22 бронеавтомобиля с ПТРК TOW;
- демонтажная техника для разрушения препятствий.
Также Киеву будут поставлены восемь зенитно-ракетных комплексов малой дальности AN/TWQ-1 Avenger и приборы ночного видения.
Примечательно, что перечне отсутствуют высокоточные боеприпасы GLSDB.
Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру»
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