Боеприпасы и бронемашины: Пентагон обнародовал перечень нового пакета военной помощи Украине

Запад в очередной раз подготовил для Киева новый пакет военной помощи. На сайте Пентагона опубликован список вооружения, которое США готовы отправить на Украину.

Так, среди боеприпасов и ракет значатся следующие позиции:

Боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS;

20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

порядка 600 155-мм высокоточных снарядов M982 Excalibur;

95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

11 800 120-мм минометных мин;

дополнительные боеприпасы к HIMARS;

дополнительные ракеты AGM-88 HARM;

около 2 000 противотанковых ракет;

свыше 3 000 000 патронов к стрелковому оружию;

противопехотные мины M18 Claymore.

Список боевой техники, которую Пентагон готов передать Киеву, выглядит следующим образом:

59 БМП M2 Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм;

90 БТР Stryker с 20 минными катками;

53 бронеавтомобиля MRAP;

350 бронеавтомобилей HMMWV;

12 транспортно-заряжающих машин;

22 бронеавтомобиля с ПТРК TOW;

демонтажная техника для разрушения препятствий.

Также Киеву будут поставлены восемь зенитно-ракетных комплексов малой дальности AN/TWQ-1 Avenger и приборы ночного видения.

Примечательно, что перечне отсутствуют высокоточные боеприпасы GLSDB.