Подоляка: Запад делает ставку на один мощный удар на Украине весной

Запад ставит на кон всё, судя по тому списку военной помощи, которую выделяет Украине. Даётся она с одной целью — чтобы украинская армия весной перешла в решительное наступление, от успешности которого будет зависеть исход конфликта. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Аналитик считает, что именно под это сегодня на Украине стараются мобилизовать всех мужчин, которых только могут. И речь явно идёт не об объявленных 100 000 человек, а намного больших цифрах.

"Ведь им надо ещё компенсировать и потери сегодняшних боёв, и тех, которые будут продолжаться по нарастающей до апреля (времени, когда погода позволит нанести этот "решающий судьбу конфликта" удар)", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

Он также обратил внимание на позицию Германии, на которую давят из всех значимых стран НАТО.

Ранее авторы британского издания The Telegraph заявили, что сейчас исход конфликта во многом зависит от канцлера Германии Олафа Шольца и его решения о предоставлении Киеву танков Leopard.