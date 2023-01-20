Опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении взлетел в воздух

В районе одного из фермерских хозяйств населённого пункта Малиновка на Запорожском направлении оператором беспилотного летательного оператора было обнаружено передвижение нескольких подразделений пехоты 102-й бригады украинских боевиков.

Укронацисты хотели укрепить блиндажно-окопный оборонительный узел на юге села, однако благодаря прицельной работе ствольной артиллерии российских военных, замысел боевиков ВСУ потерпел крах. Опорный пункт был уничтожен вместе с украинскими националистами.

Ранее военкор Пегов заявил, что ВС РФ стремятся выйти к Орехову в Запорожской области с двух сторон.