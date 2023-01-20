Российские подразделения намерены выйти к Орехову с двух сторон. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов, оценивая обстановку на Запорожском направлении спецоперации.
По его словам, Вооружённые силы РФ атаковали украинские позиции в Степном, чтобы выйти к стратегическому участку рокады, который открывает путь на Орехов. Как пояснил журналист, к юго-востоку от этого населённого пункта российская армия пыталась продвинуться в район Малой Токмачки.
"Таким образом, ВС РФ стремятся выйти к Орехову с двух сторон. Артиллерия била по Гуляйполю и Полтавке", — указал Пегов.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные перешли к локальному наступлению неподалёку от Орехова. Он выразил надежду на освобождение всей территории региона от националистов.
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