Военкор Пегов: ВС РФ стремятся выйти к Орехову в Запорожской области с двух сторон

Российские подразделения намерены выйти к Орехову с двух сторон. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов, оценивая обстановку на Запорожском направлении спецоперации.

По его словам, Вооружённые силы РФ атаковали украинские позиции в Степном, чтобы выйти к стратегическому участку рокады, который открывает путь на Орехов. Как пояснил журналист, к юго-востоку от этого населённого пункта российская армия пыталась продвинуться в район Малой Токмачки.

"Таким образом, ВС РФ стремятся выйти к Орехову с двух сторон. Артиллерия била по Гуляйполю и Полтавке", — указал Пегов.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские военные перешли к локальному наступлению неподалёку от Орехова. Он выразил надежду на освобождение всей территории региона от националистов.