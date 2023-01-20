Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики проинформировал, что российская армия взяла под свой контроль населённый пункт Клещеевка, что под Артёмовском.
"По состоянию на 20 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин проинформировал, что армия РФ выбили украинских боевиков с позиций восточнее населённого пункта Опытное, тем самым создав себе территорию для сосредоточения и развёртывания вооружённых сил.
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