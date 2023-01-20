Минобороны: ВС РФ освободили Лобковое Запорожской области

В Министерстве обороны России проинформировали, что российские военные взяли под свой контроль населённый пункт Лобковое Запорожской области.

"На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населённый пункт Лобковое Запорожской области", — говорится в сообщении ведомства.

При этом, украинские боевики в ходе боевых действий потеряли порядка 90 человек личного состава, три автомобиля, самоходная гаубица "Акация", а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в Запорожской области российские военные уничтожили ангар с вооружением и военной техникой противника, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-3.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР проинформировал, что российская армия взяла под свой контроль населённый пункт Клещеевка, что под Артёмовском.