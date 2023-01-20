Александр Михайлов: при атаке Крыма РФ применит "ядерку"

Американцы обсуждают поставку Киеву оружия для атаки на Крым, "несмотря на опасность эскалации", сообщили в The New York Times и Институте Буша.

Что это за оружие, и как от него обезопасить полуостров, пояснил Pravda.Ru военный политолог Александр Михайлов, который сразу заявил, что не верит передачу Киеву средств для атаки полуострова и материковой РФ.

"Россия готова к полной защите Крыма от дальнобойных ракет. Если у Украины появятся ATACMS для HIMARS, которые позволяют поражать цели на дальности более 200 км, то российские войска моментально начнут применять совсем другие военно-технические средства. Скорее всего, речь будет идти не только об ударах по украинской территории, но и за её пределами, поскольку Россия противостоит большой разветвлённой инфраструктуре НАТО", — считает эксперт.

"Как только мы почувствуем, что существует реальная военная угроза Крыму, нашей стране — всё, мы применим ядерное оружие. Такова наша доктрина, в ней всё заложено", — поделился военспец.

Михайлов подчеркнул, что американцы это прекрасно понимают и будут держать украинцев на "коротком поводке", давая им те вооружения, которые позволяют долго и монотонно воевать с Россией "на измор".

А все разговоры о передаче "крымобойного" оружия — спектакль для украинцев, украинского потребителя, которого нужно обнадёжить историями про "скоро будут новые вооружения, вундерваффе уже в пути".

У евролидеров в Давосе нет никакого желания расставаться с собственными вооружениями, поэтому они изображают соглашательные позиции, а внутри превращаются в "банку с пауками". Мало кому хочется насыщать Украину вооружением за свой счёт и вгонять отношения с Россией в тотальный негатив. Украинский кейс в разумное время закончится, а с Россией придётся жить много-много лет, подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, будет ли атака по Крыму, Михайлов пояснил, что Украина может действовать либо террористическими методами, либо теми вооружениями, которые есть (и пока "не достают" Крым), либо дронами. Последним имеет смысл уделять особое внимание, поскольку в них "вкладываются" и кураторы Украины.

ВСУ могут применять массированные рои дронов, удары роев по таким объектам как Крымский мост, портовой инфраструктуре, по жилым кварталам. России придётся расширять средства ПВО, ЗРК средней и малой дальности, увеличивать возможности зенитчиков, систем РЭБ, усиливать возможности контроля воздушного пространства, заявил аналитик.

"Они могут пойти на любое преступление — у руководства Украины нет никаких "берегов". Плюс нужно беспокоиться по поводу украинской агентуры, которая работает внутри наших регионов и может устроить или спровоцировать теракты, что было уже на Крымском мосту. Вот об этом надо говорить и писать, а не бояться какой-то супер-ракеты, которую поставят американцы", — считает специалист.

"Американцы — не безумцы. Они всё прекрасно понимают и никогда вот эту "красную линию" не перейдут. А спровоцировать Россию пытаются. Но мы не должны на это реагировать и обсуждать какое-то поражение Крыма. Не будет ракетной атаки по Крыму. Надо бояться того, что уже есть, и того, что сейчас собирается на Украине", — резюмировал Михайлов.

"Повторюсь, главная опасность сегодня — это дроны. Именно против дронов нужно расширять средства ПВО, ПЗРК малой дальности, "Бук-2", "Бук-3", возможности зенитчиков, то есть и переносные комплексы, и системы РЭБ, и усиливать возможности контроля радиолокационного поля, вообще контроль воздушного пространства с помощью расширения поля радаров. ВС РФ есть куда двигаться", — подытожил аналитик.

Кстати, в опубликованные 20 января американский и европейский списки оружия для передачи Киеву в 2023 году дальнобойные ракеты не вошли.