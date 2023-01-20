Немецкая военная разведка (BND) заявила о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют под Артёмовском (Бахмутом) ежедневно сотни солдат. Разведслужба Германии представила на этой неделе депутатам бундестага доклад на секретном совещании, пишет в пятницу издание Der Spiegel.
Разведчики назвали цифры потерь украинской армии за сутки, которые являются трёхзначными.
"Согласно анализу, если Бахмут падёт, это повлияет на всю линию обороны Украины", — отмечается в публикации.
Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населённого пункта Клещеевка в районе Артёмовска.
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