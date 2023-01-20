Spiegel: немецкая разведка доложила о крупных потерях ВСУ под Артёмовском

Немецкая военная разведка (BND) заявила о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют под Артёмовском (Бахмутом) ежедневно сотни солдат. Разведслужба Германии представила на этой неделе депутатам бундестага доклад на секретном совещании, пишет в пятницу издание Der Spiegel.

Разведчики назвали цифры потерь украинской армии за сутки, которые являются трёхзначными.

"Согласно анализу, если Бахмут падёт, это повлияет на всю линию обороны Украины", — отмечается в публикации.

Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населённого пункта Клещеевка в районе Артёмовска.