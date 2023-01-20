Комплексы ПВО, которые, по словам жителей, появились на крышах некоторых зданий в Москве, будут, скорее всего, охранять столицу от ударных беспилотников. Их могут запустить диверсанты из ближайших к мегаполису районов. Такое мнение высказал военный разведчик, Герой России Рустем Клупов в беседе с "МК".
Такой шаг говорит о том, что у военных появилась соответствующая информация о намерениях Киева, на которую нужно реагировать, заметил эксперт.
Необходимо быть готовым к тому, что вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести удар по столице России, добавил Клупов.
"Панцирь-С1" может поражать разные цели — от самых малых беспилотников до сверхзвуковых аэродинамических, баллистических ракет, добавил собеседник издания.
Он также выразил уверенность, что зенитные комплексы на крышах домов будут защищать Москву не столько от ракет и беспилотников, которые могут прилететь из-за пределов страны, сколько от возможных диверсий.
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