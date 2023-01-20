Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области бои идут по всей линии фронта. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах российской армии.
Войска ВС РФ заняли Малые Щербаки. Штурмовые отряды морской пехоты и другие подразделения смогли закрепиться на данном участке.
Сегодня русские подразделения продавливали оборону противника, в результате чего военнослужащие Вооружённых сил Украины покинули позиции. Во время отхода их накрыла артиллерия ВС РФ.
Продолжаются бои за соседний с Малыми Щербаками населённый пункт Щербаки. Ранее армия России выбила врага из Лобкового. ВСУ понесли крупные потери.
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В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.