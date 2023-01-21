РИА Новости: иностранные снайперы заброшены в Херсон убивать местных жителей

На остров Большой Потёмкин на Днепре в Херсонской области отправлены американские и британские снайперы для "ликвидации" мирных жителей, сообщили украинские информаторы российским военным.

Позже Запад намерен обвинить Россию в гибели мирного населения.

"На остров Большой Потёмкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наёмников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наёмников предполагается выдавать за убитых российской армией", — пояснил источник в военных кругах РИА Новости.

Как пояснило агентство, в начале декабря военкоры побывали на острове и подтвердили, что он полностью контролируется ВС России.