На остров Большой Потёмкин на Днепре в Херсонской области отправлены американские и британские снайперы для "ликвидации" мирных жителей, сообщили украинские информаторы российским военным.
Позже Запад намерен обвинить Россию в гибели мирного населения.
"На остров Большой Потёмкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наёмников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наёмников предполагается выдавать за убитых российской армией", — пояснил источник в военных кругах РИА Новости.
Как пояснило агентство, в начале декабря военкоры побывали на острове и подтвердили, что он полностью контролируется ВС России.
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