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РИА Новости: иностранные снайперы заброшены в Херсон убивать местных жителей

Силовые структуры

На остров Большой Потёмкин на Днепре в Херсонской области отправлены американские и британские снайперы для "ликвидации" мирных жителей, сообщили украинские информаторы российским военным.

Позже Запад намерен обвинить Россию в гибели мирного населения.

"На остров Большой Потёмкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наёмников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наёмников предполагается выдавать за убитых российской армией", — пояснил источник в военных кругах РИА Новости.

Как пояснило агентство, в начале декабря военкоры побывали на острове и подтвердили, что он полностью контролируется ВС России.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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