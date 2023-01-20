ВС РФ активно продвигаются в Запорожской области, бои идут по всей линии фронта. Военные корреспонденты RT проинформировали об успехах российских войск. Армия продавила фронт на данном участке фронта на четыре километра.
У Орехова ВС РФ перешли на первую линию обороны ВСУ. В некоторых населённых пунктах русские войска заняли полностью позиции и зачистили их. В Орехове работают русские ДРГ. Военнослужащие успешно продвигаются вперёд, несмотря на заминированные поля и подрыв техники.
"Ситуация достаточно напряжённая здесь на фронте, но пацанов радует то, что мы пошли вперёд, и продвижение успешное", — отмечает корреспондент RT Станислав Обищенко.
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